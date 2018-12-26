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kalıyor

devre arası iki golcü alsa dahi , takımda kalacak.

Eren kalıyor
G.Saray Fatih Terim, Eren Derdiyok'u koruma altına aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirdiği tecrübeli golcü ligin ikinci yarısında da takımda kalacak. Cimbom, Ocak ayında kadrosunu iki golcüyle güçlendirse dahi Eren'le devam edilecek. Terim kadroda 3 golcü istiyor.

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