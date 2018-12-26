G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eren Derdiyok'u koruma altına aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirdiği tecrübeli golcü ligin ikinci yarısında da takımda kalacak. Cimbom, Ocak ayında kadrosunu iki golcüyle güçlendirse dahi Eren'le devam edilecek. Terim kadroda 3 golcü istiyor.
- Spor
- 26.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.