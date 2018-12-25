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-Konya maçında sevinen yok

ile arasındaki maçta pozisyon bolluğuna rağmen gol sesi çıkmadı . Böylece 2 takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Akhisar-Konya maçında sevinen yok
Süper Lig'de kritik bölgede bulunan Akhisar kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında 2 takımda karşılıklı pozisyonlar bulmasına rağmen devre 0-0 bitti. 2. yarının 83. dakikasında 'da Bokila bomboş pozisyonda topa dokunamadı. Böylece mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlanırken 2 takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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