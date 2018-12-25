Akhisar-Konya maçında sevinen yok

Süper Lig'de kritik bölgede bulunan Akhisar kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında 2 takımda karşılıklı pozisyonlar bulmasına rağmen devre 0-0 bitti. 2. yarının 83. dakikasında Akhisar'da Bokila bomboş pozisyonda topa dokunamadı. Böylece mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlanırken 2 takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
- Spor
- 25.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.