Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2018 Antalya FB maçı ne zaman, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Lige kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak isteyecek. İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ilk yarı kapanış maçı Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem Koray Gençerler olacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR 45. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

CEZASLI İSİMLER

Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan Tolga Ciğerci'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.