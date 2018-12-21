Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur dün yapılan maçlarla tamamlandı. Kura çekimi, İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura, A Spor'dan naklen ekranlara getirildi. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda ilk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da yapılacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU EŞLEŞMELER

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediye Bodrumspor

Kayserispor - Akhisarspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Balıkesir Baltok

Boluspor - Galatasaray

Medipol Başakşehir - Hatayspor