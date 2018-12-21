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  • 21.12.2018 11:11
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 11:23

son 16 eşleşmeleri: İşte , ve 'un ZTK rakipleri

’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. A ekranlarından naklen yayınlanan kura çekimi İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu

'nda 5. tur dün yapılan maçlarla tamamlandı. Kura çekimi, İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura, A 'dan naklen ekranlara getirildi. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda ilk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da yapılacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU EŞLEŞMELER
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediye Bodrumspor
Kayserispor - Akhisarspor
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Balıkesir Baltok
Boluspor - Galatasaray
Medipol Başakşehir - Hatayspor

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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