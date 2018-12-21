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  • 21.12.2018 21:40
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 21:44

'tan açıklaması

Kulübü, bazı basın yayın organlarında çıkan ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Ara dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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