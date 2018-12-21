Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."