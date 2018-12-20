son 2 sezondur büyük bir düşüş yaşayanSarı-Kırmızılı takımdan servet kazandı.'a transfer olanoyuncu ilk sezonunda yıllıkgaranti ücret aldı. Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon dakazandı.sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretinezam yapıldı.