G.Saray'da son 2 sezondur büyük bir düşüş yaşayan Selçuk İnan, 8 sezonda Sarı-Kırmızılı takımdan servet kazandı. 1 Temmuz 2011'de Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda yıllık 2 milyon Euro garanti ücret aldı. Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon da Sarı-Kırmızılılar'dan 2 milyon Euro kazandı. 2014-2015 sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretine 750 bin Euro zam yapıldı.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
Selçuk İnan Galatasaray’dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro garanti ücret aldı
2011-12 sezonundan bu yana G.Saray’da forma giyen Selçuk İnan, Galatasaray’dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro garanti ücret aldı. Bu sezon ise Cimbom’da yıllık 2.95 milyon Euro kazanıyor...
G.Saray'da son 2 sezondur büyük bir düşüş yaşayan Selçuk İnan, 8 sezonda Sarı-Kırmızılı takımdan servet kazandı. 1 Temmuz 2011'de Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda yıllık 2 milyon Euro garanti ücret aldı. Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon da Sarı-Kırmızılılar'dan 2 milyon Euro kazandı. 2014-2015 sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretine 750 bin Euro zam yapıldı.
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