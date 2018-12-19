G.Saray kupada moral buldu… Ligde üst üste kötü sonuçlara imza atan Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile evinde 1-1 berabere kalmasına rağmen adını son 16 takım arasında yazdırdı.
MUĞDAT KALECİYİ GEÇEMEDİ
Cimbom'da 5. dakikada Celil'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu savunma çizgiden çıkardı. 19'da Yunus'un pasında Muğdat, karşı karşıya pozisyonda kaleci Murat'ı geçemedi.
TAHA'NIN GOLÜ YETMEDİ
65'TE Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu iyi takip eden Yunus skoru 1-0"a getirdi. Keçiören Taha ile 85'te skoru 1-1 yapsa da bu gol tur için yeterli olmadı.
GENÇLERE GEÇER NOT
G.Saray'ın gençleri, yardımcı hoca Davala'nın beğenisini kazandı...
G.Saray yardımcı antrenörü Ümit Davala, 1-1 biten Keçiören maçı sonrası genç oyuncuların performansından memnun kaldığını söyledi. Davala, "Genç oyunculara ayrı parantez açmak istiyoruz. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Herkes bu takımda forma şansı bulacaktır." diye konuştu.
MUĞDAT KALECİYİ GEÇEMEDİ
Cimbom'da 5. dakikada Celil'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu savunma çizgiden çıkardı. 19'da Yunus'un pasında Muğdat, karşı karşıya pozisyonda kaleci Murat'ı geçemedi.
TAHA'NIN GOLÜ YETMEDİ
65'TE Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu iyi takip eden Yunus skoru 1-0"a getirdi. Keçiören Taha ile 85'te skoru 1-1 yapsa da bu gol tur için yeterli olmadı.
GENÇLERE GEÇER NOT
G.Saray'ın gençleri, yardımcı hoca Davala'nın beğenisini kazandı...
G.Saray yardımcı antrenörü Ümit Davala, 1-1 biten Keçiören maçı sonrası genç oyuncuların performansından memnun kaldığını söyledi. Davala, "Genç oyunculara ayrı parantez açmak istiyoruz. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Herkes bu takımda forma şansı bulacaktır." diye konuştu.
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