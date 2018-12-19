Süper Lig'de ilk 16 haftada istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş ara transfer için kolları sıvadı... Siyah-Beyazlı yönetimin özellikle forvet transferi için büyük çaba gösterdiği ve Burak Yılmaz için Trabzonspor'la masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim Burak'ın yanı sıra kaleci Onur için de teklifte bulunacak.
TRABZON'UN CEVABI BEKLENECEK
Trabzonspor Yönetimi'nin vereceği cevap olumsuz olursa Beşiktaş B Planı'nı devreye sokarak yabancı forvet arayışına yönelecek. Ancak Burak Yılmaz'ın transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
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