'de ilk 16 haftada istediği sonuçları elde edemeyenara transfer için kolları sıvadı...yönetimin özellikle forvet transferi için büyük çaba gösterdiği veiçin'la masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim Burak'ın yanı sıra kaleciiçin de teklifte bulunacak.Yönetimi'nin vereceği cevap olumsuz olursa Beşiktaş B Planı'nı devreye sokarak yabancı forvet arayışına yönelecek. Ancak'ın transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.