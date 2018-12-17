haftasında zorluderbisindenskorla ayrılanteknik patronuaçıklamalardabulundu.dedi.şöyle devam etti:da tebrik ediyorum sonuna kadar bırakmadılar. Hak ettikleri puanı aldılar.vegibi oyuncuların oynayıp oynamayacağını bilmeyerek, istim üstünde geldik buraya. İyi götürdük ama yine söylüyorum son golü yememeliydik.

HAVA TOPLARINI VERDİK

Yapacağınız hamlelerin sizi mutlak bir sonuca götüreceğini düşünürsünüz. Bu bazen olur bazen olmaz. Batuhan'ı aldık oyuna, hava toplarını almak için ama Beşiktaş'ın yaptığı ortaların çoğunda yüzde 80 onlar hava toplarını aldılar. Bu da bizim eksimiz.