Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Beşiktaş derbisinden 2-2'lik skorla ayrılan Trabzonspor'un teknik patronu Ünal Karaman, açıklamalarda bulundu. Karaman, "Son dakikalara kadar getirdiğimiz bir maçtı. Bu dakikaya getiriyorsak bizim bu maçı galibiyetle tamamlamamız gerekir. Ne olursa olsun o golü yemeyeceksin" dedi.
BEŞİKTAŞ DA PUANI HAK ETTİ
Karaman şöyle devam etti: Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum sonuna kadar bırakmadılar. Hak ettikleri puanı aldılar. Abdülkadir ve Sosa gibi oyuncuların oynayıp oynamayacağını bilmeyerek, istim üstünde geldik buraya. İyi götürdük ama yine söylüyorum son golü yememeliydik.
HAVA TOPLARINI VERDİK
BEŞİKTAŞ DA PUANI HAK ETTİ
Karaman şöyle devam etti: Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum sonuna kadar bırakmadılar. Hak ettikleri puanı aldılar. Abdülkadir ve Sosa gibi oyuncuların oynayıp oynamayacağını bilmeyerek, istim üstünde geldik buraya. İyi götürdük ama yine söylüyorum son golü yememeliydik.
HAVA TOPLARINI VERDİK
Yapacağınız hamlelerin sizi mutlak bir sonuca götüreceğini düşünürsünüz. Bu bazen olur bazen olmaz. Batuhan'ı aldık oyuna, hava toplarını almak için ama Beşiktaş'ın yaptığı ortaların çoğunda yüzde 80 onlar hava toplarını aldılar. Bu da bizim eksimiz.
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