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ve 'ın rakipleri belli oluyor

Şansınız bol olsun
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor. Son 32 turu kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Temsilcilerimiz kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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