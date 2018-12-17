Bugünkü
Takvim

n bana geldiğin gündür

, yeni ü ’ın nde bugün saat 20.00’de Erzurum’u konuk ediyor. Kritik maçı yönetecek.

Doğum günün bana geldiğin gündür
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında yeni ü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.

TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın nde Erzurumspor'u yenerek küme düşme hattının dışına çıkmayı hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de start alacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmaya ilginin yüksek olacağı da gelen haberler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriDoğum günün bana geldiğin gündür
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri