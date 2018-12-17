Doğum günün bana geldiğin gündür

Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.
TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın doğum gününde Erzurumspor'u yenerek küme düşme hattının dışına çıkmayı hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de start alacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmaya ilginin yüksek olacağı da gelen haberler arasında.
TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın doğum gününde Erzurumspor'u yenerek küme düşme hattının dışına çıkmayı hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de start alacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmaya ilginin yüksek olacağı da gelen haberler arasında.
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