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68’de ’a takıldı!

’ın ile bulduğu , incelemesi sonrası iptal edildi...

Beşiktaş 68’de VAR’a takıldı!
Beşiktaş'ın 68. dakikada Dorukhan ile bulduğu , VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu sırada orta sahada VAR kararını yere çökerek bekleyen Dorukhan, golü geçersiz sayılınca büyük üzüntü yaşadı. Bu görüntü sosyal medyada uzun süre gündem oluşturdu.

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