Beşiktaş 68’de VAR’a takıldı!

Beşiktaş'ın 68. dakikada Dorukhan ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu sırada orta sahada VAR kararını yere çökerek bekleyen Beşiktaşlı Dorukhan, golü geçersiz sayılınca büyük üzüntü yaşadı. Bu görüntü sosyal medyada uzun süre gündem oluşturdu.
- Spor
- 17.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.