kalbi bugüne'de atacak. Ligdepuana sahip olanvezirve açısından son derece önemli bir maçaçıkacak.'ta'in yöneteceği karşılaşma saat'da başlayacak. Maçıyayınlayacak.'nda cezası nedeniyle yer alamayanhafta içinde'ye yenilerek'ya veda etti. Bu nedenletamamen lige odaklanmış durumda.yarışına ortak olmak isteyenvebugün kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecek. Galip gelen şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertecek.sezonve'yimağlup eden'ıda devirerek'teyapmanınplanlarını yapıyor.Fırtına kazandığıtakdirde galibiyet serisini'e çıkaracak.futbolcususarı kartta ceza sınırında bulunuyor.futbolcukarşılaşmasında kart gördüğü takdirde bir sonrakimaçında forma giyemeyecek.