Ligin kalbi bugün Dolmabahçe'de atacak. Ligde 25 puana sahip olan Beşiktaş ve Trabzonspor zirve açısından son derece önemli bir maçaçıkacak. Vodafone Park'ta Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı beIN SPORTS1 yayınlayacak.
TUTUNACAK TEK DALI LİG
Türkiye Kupası'nda cezası nedeniyle yer alamayan Beşiktaş hafta içinde Malmö'ye yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bu nedenle Beşiktaş tamamen lige odaklanmış durumda.
3 PUANDAN BAŞKASI YALAN
Zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor bugün kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecek. Galip gelen şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertecek.
TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE
Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, Beşiktaş'ı da devirerek 3'te 3 yapmanın planlarını yapıyor. Fırtına kazandığı takdirde galibiyet serisini 4'e çıkaracak.
ADRİANO CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı futbolcu Trabzonspor karşılaşmasında kart gördüğü takdirde bir sonraki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
TUTUNACAK TEK DALI LİG
Türkiye Kupası'nda cezası nedeniyle yer alamayan Beşiktaş hafta içinde Malmö'ye yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bu nedenle Beşiktaş tamamen lige odaklanmış durumda.
3 PUANDAN BAŞKASI YALAN
Zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor bugün kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecek. Galip gelen şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertecek.
TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE
Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, Beşiktaş'ı da devirerek 3'te 3 yapmanın planlarını yapıyor. Fırtına kazandığı takdirde galibiyet serisini 4'e çıkaracak.
ADRİANO CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı futbolcu Trabzonspor karşılaşmasında kart gördüğü takdirde bir sonraki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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