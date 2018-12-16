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: Kazanmak zorundayız

Başkanı , “Her maç önemli, her maç çok zor... Ancak maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir maç” diye konuştu.

Kazanmak zorundayız
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Her maç önemli, her maç zor. Diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa aynı zorluk derecesinde olan bir maç. Ama her şeye rağmen kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur, iyi futbol olur. Skordan zevk alamayanlar en azından izledikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz" diye konuştu.

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