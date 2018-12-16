Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Her maç önemli, her maç zor. Diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa aynı zorluk derecesinde olan bir maç. Ama her şeye rağmen kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur, iyi futbol olur. Skordan zevk alamayanlar en azından izledikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz" diye konuştu.
- Spor
- 16.12.2018
- Gazete
Ahmet Ağaoğlu: Kazanmak zorundayız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Her maç önemli, her maç çok zor... Ancak Beşiktaş maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir maç” diye konuştu.
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