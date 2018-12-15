Perşembe gecesi Vodafone Park'ta Malmö'ye yenilerek sürpriz bir şekilde Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta futbolcuların bu durdumdan mental olarak fazlasıyla etkilendiği gözlendi. Futbolcuarın bu durumdan kurtulmaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Tüm dikkatimizi Trabzon maçına vermeliyiz. Üzüntü için yas tutmak için vaktimiz yok. Hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.