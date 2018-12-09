Sivas, Göztepe’yi 2 golle devirdi

Sivasspor tutulmuyor... Ligde yükselişe geçen Sivasspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İlk yarı 0-0 bitti.



KADU KIRMIZI GÖRDÜ

2. devrenin 58. dakikasında Göztepe'de Kadu kırmızı kart gördü. Sivasspor 60'da Rybalka'nın penaltısı ve 80'de Douglas'la 3 puana uzandı.