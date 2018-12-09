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Sivas, ’yi 2 golle devirdi

Ligde yükselişe geçen Yiğido, Rybalka ve Douglas’la 3 puana uzandı.

Sivas, Göztepe’yi 2 golle devirdi
Sivasspor tutulmuyor... Ligde yükselişe geçen Sivasspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İlk yarı 0-0 bitti.

KADU KIRMIZI GÖRDÜ
2. devrenin 58. dakikasında Göztepe'de Kadu kırmızı kart gördü. Sivasspor 60'da Rybalka'nın penaltısı ve 80'de Douglas'la 3 puana uzandı.

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