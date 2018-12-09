River Plate Boca Juniors maçı için geri sayım başladı. Daha önce olaylar sebebiyle 2 kez ertelenen karşılaşma, güvenlik nedeniyle Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da oynanacak. Peki, River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Copa Libertadores Finali kapsamında oynanacak olan karşılaşma hakkında bazı bilgiler

RİVER PLATE - BOCA JUNIORS MAÇI NE ZAMAN? RİVER PLATE - BOCA JUNIORS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Copa Libertadores Finali kapsamında River Plate, 2-2'nin rövanşında Boca Juniors ile karşılaşacak. 9 Aralık Pazar günü saat 22.30'da oynanacak olan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilebilecek.

4 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Libertadores Kupası'na tarihte ilk defa ev sahipliği yapacak olan Madrid'te 4 binden fazla ulusal ve özel polis, bu maç için görevlendirildi.

Madrid Valisi Jose Manuel Rodriguez Uribes yapılan güvenlik toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları arasında 9 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final maçının öncesi ve sonrası için 2 bin 54'ü ulusal polis olmak üzere 4 binden fazla güvenlikçinin görevlendirildiğini kaydetti. Real Madrid Kulübü bin 700 özel polisin statta görev yapacağını duyururken, İspanyollara yardımcı olmak için Arjantin polisinden de Madrid'e gelenler oldu.

Uribes ayrıca Libertadores Kupası finalinin Madrid'de oynanmasının "İspanya için ekonomik bir başarı" olduğunu söyledi. Madrid Bağımsız İş adamları Konfederasyonu'nun yayınladığı bir rapora atıf yapan Uribes, karşılaşmanın İspanya'ya ve Madrid kentine sağlayacağı gelirin 42 milyon avrosu direkt olmak üzere toplam 100 milyon avro olacağını savundu.

Madrid Valisi, karşılama için görevlendirilecek 2 bin 54 ulusal polisin maliyetinin ise 650 bin avro olacağını ifade etti.

Güvenlik önlemleri kapsamında stat çevresindeki yolların kapanacağı, taraftar gruplarının güvenlik koridorları içinde ayrı yerlerde tutulacağı bildirildi.

Normalde her maç günü görevlendirilen Madrid acil sağlık departmanı (Samur) da, "yüksek riskli bir maç" için verilen hizmetlerin iki katını verecek şekilde pazar gününe hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan İspanyol basını polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, maç için Madrid'e gelecek Arjantinli taraftarlardan 500'ünün şiddete meyilli olduğu konusunda uyarı yapıldığını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in maçı Santiago Bernabeu Stadı'nda izleyeceği resmi olarak açıklanırken, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin de karşılaşma için Madrid'e gelme olasılığının olduğu bilgisi verildi.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi itiraz etse de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.