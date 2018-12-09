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  • 09.12.2018 21:57
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 22:44

'tan li oyunculara ceza

Başkanı , Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin cezası olarak kafilenin 'dan 'a otobüsle döneceğini oyuncular ve teknik heyete bildirdi.

Ali Koçtan oyunculara ceza!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan takımı, kara yoluyla 'a hareket etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma için dün hava yoluyla İzmir'e geldikten sonra 'ya geçen Fenerbahçe'de, 3-0 mağlup tamamlanan maçın ardından İstanbul'a uçakla değil, otobüsle dönülmesi kararı alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'un kararıyla, maçtan sonra takımı taşıyan otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı.


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