Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe takımı, kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma için dün hava yoluyla İzmir'e geldikten sonra Manisa'ya geçen Fenerbahçe'de, 3-0 mağlup tamamlanan maçın ardından İstanbul'a uçakla değil, otobüsle dönülmesi kararı alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kararıyla, maçtan sonra takımı taşıyan otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı.