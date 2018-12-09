Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe takımı, kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma için dün hava yoluyla İzmir'e geldikten sonra Manisa'ya geçen Fenerbahçe'de, 3-0 mağlup tamamlanan maçın ardından İstanbul'a uçakla değil, otobüsle dönülmesi kararı alındı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kararıyla, maçtan sonra takımı taşıyan otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı.
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