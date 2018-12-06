Trabzon ve Kasımpaşa maçlarında kaybedilen 5 puan sonrası Erwin Koeman'la da yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'den dün çok flaş bir hamle geldi... Taraftarın baskılarına daha fazla direnemeyen Başkan Ali Koç daha önce "Kesinlikle olmayacak" dediği Ersun Yanal'a onay verdi. İkinci Başkan Semih Özsoy, Beşiktaş'taki ofisinde tecrübeli teknik adam ile bir araya geldi. Alınan bilgilere göre Özsoy, Yanal'a 6 aylık teklif yaptı. Ancak başarılı hoca, 1.5 yıllık sözleşme istedi. Fenerbahçe yönetimi bugün yapacağı toplantıda son durumu masaya yatıracak. Yaşanan bu flaş gelişme, Yanal'ı takımın başında görmek isteyen taraftarları çok heyecanlandırdı.