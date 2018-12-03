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  • 03.12.2018 12:05

ligde ilk kez puan kaybetti! Saint-Germain, ile berabere kaldı

Lige 14 maçta aldığı 14 galibiyetle başlayan Saint-Germain, Ligue 1'in 15. haftasında ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybetti.

PSGden puan kaybı!

Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. İlk 14 maçının tamamını kazanan yıldızlar topluluğu , ligde ilk kez puan kaybetti.

PSG ligde 14 maç kazanarak en iyi başlangıç rekorunu kırmıştı. Bordeaux karşısında alınan beraberlikle galibiyet serisi sona erdi.

PSG'nin golleri 34. dakikada ve Mbappe'den geldi. Ev sahibi Bordeaux'nun gollerini ise 53. dakikada Briand ile 84. dakikada Cornelius kaydetti. PSG'nin süperstarı Kylian Mbappé, Bordeaux'ya attığı gol ile Top 5 Lig tarihinde Raul'ün (1997 - 49gol) ardından 20 yaşına basmadan önce 41 gole ulaşan ikinci isim oldu.

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