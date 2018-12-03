Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada Bordeaux ile PSG 2-2'lik skorla berabere kaldı. İlk 14 maçının tamamını kazanan yıldızlar topluluğu Paris, ligde ilk kez puan kaybetti.
PSG ligde 14 maç kazanarak en iyi başlangıç rekorunu kırmıştı. Bordeaux karşısında alınan beraberlikle galibiyet serisi sona erdi.
PSG'nin golleri 34. dakikada Neymar ve Mbappe'den geldi. Ev sahibi Bordeaux'nun gollerini ise 53. dakikada Briand ile 84. dakikada Cornelius kaydetti. PSG'nin süperstarı Kylian Mbappé, Bordeaux'ya attığı gol ile Top 5 Lig tarihinde Raul'ün (1997 - 49gol) ardından 20 yaşına basmadan önce 41 gole ulaşan ikinci isim oldu.
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