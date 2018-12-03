Cedi’nin attığı 12 sayı takımını kurtaramadı

NBA'de Cleveland Cavaliers'ı 106-95 mağlup eden Toronto Raptors, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı. Raptors'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15'er sayıyla oynadı. Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.