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Cedi’nin attığı 12 sayı takımını kurtaramadı

Cedi’nin attığı 12 sayı takımını kurtaramadı
NBA'de Cleveland Cavaliers106-95 mağlup eden Toronto Raptors, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı. Raptors'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15'er sayıyla oynadı. Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

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