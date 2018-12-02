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12 Dev Adam bugün ile oynuyor

12 Dev Adam bugün Karadağ ile oynuyor
Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

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