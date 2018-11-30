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  • 30.11.2018 16:18
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 16:37

: “ ve yeni hoca açıklamalarını önümüzdeki hafta yapacağım”

Spor Kulübü Başkanı , ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.

Ali Koçtan Ersun Yanal açıklaması

'nn haberine öre Spor Kulübü Başkanı , sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında ile ilişkin soruları cevapladı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullandı.

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