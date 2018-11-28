Pereira Portekiz’de doğdu Trabzonlu oldu

Portekizli futbolcu 34 yaşındaki Joao Pereira, kariyerine 2003 yılında başladı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. Benfica, Valencia gibi takımlarda attığı gollerle gönüllere kazındı. Başarılı futbolcu, 2016- 17 sezonunda Trabzon'da top koşturmaya başladı. Pereira alçakgönüllülüğüyle herkesten tam not aldı. Aldıkları uçuk rakamlar, yaptıkları harcamalar ve lüks yaşamları ile eleştirilen futbolculardan tamamen farklı bir imaj yarattı.
Sağ bek, futbolcuların milyon liralık lüks arabaların aksine mütevazı bir araba aldı. Kendisini yemeğe davet eden taraftarlarla aynı masayı paylaştı. İlkokul öğrencileriyle bir araya gelip forma imzaladı. Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Pereira, geçtiğimiz gün de doldurma parfüm alırken objektiflere yakalandı. Mütevazılığın kitabını yazdı!
DOBLOYLA GEZİYOR!
DOLDURMA PARFÜM ALIYOR
ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR
Sağ bek, futbolcuların milyon liralık lüks arabaların aksine mütevazı bir araba aldı. Kendisini yemeğe davet eden taraftarlarla aynı masayı paylaştı. İlkokul öğrencileriyle bir araya gelip forma imzaladı. Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Pereira, geçtiğimiz gün de doldurma parfüm alırken objektiflere yakalandı. Mütevazılığın kitabını yazdı!
DOBLOYLA GEZİYOR!
DOLDURMA PARFÜM ALIYOR
ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.