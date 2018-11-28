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Pereira Portekiz’de doğdu Trabzonlu oldu

’un sağ beki Pereira tabuları yıktı. Meslektaşlarının aksine mütevazı arabası ile şehri turladı. Taraftarları ile aynı masayı paylaştı. Dün de doldurma parfüm almak için çarşıya çıktı...

Portekiz’de doğdu Trabzonlu oldu
Portekizli futbolcu 34 yaşındaki Joao Pereira, kariyerine 2003 yılında başladı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. , gibi takımlarda attığı gollerle gönüllere kazındı. Başarılı futbolcu, 2016- 17 sezonunda Trabzon'da top koşturmaya başladı. Pereira alçakgönüllülüğüyle herkesten tam not aldı. Aldıkları uçuk rakamlar, yaptıkları harcamalar ve lüks yaşamları ile eleştirilen futbolculardan tamamen farklı bir imaj yarattı.




Sağ bek, futbolcuların milyon liralık lüks arabaların aksine mütevazı bir araba aldı. Kendisini yemeğe davet eden taraftarlarla aynı masayı paylaştı. İlkokul öğrencileriyle bir araya gelip forma imzaladı. Her fırsatta 'yi çok sevdiğini söyleyen Pereira, geçtiğimiz gün de doldurma parfüm alırken objektiflere yakalandı. Mütevazılığın kitabını yazdı!



DOBLOYLA GEZİYOR!



DOLDURMA PARFÜM ALIYOR



ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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