Formsuz Slimani'nin yerine Benzia geliyor

Büyük umutlarla kiralanan İslam Slimani'nin form düzeyindeki düşüş Trabzon maçıyla birlikte zirve yaptı.



SIRA BENZIA'DA

Slimani'nin bu durumunu tolore edemeyeceği düşünen teknik patron Erwin Koeman, Cezayirli forvetin yerine Zagrep maçında Benzia'ya görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmeyen Yassine Benzia'nın durumunun iyi olduğu da öğrenildi. Koeman, skor bulmakta zorluk geçen Slimani'nin mücadele gücü olarak da gerilediği bu durumda takıma ciddi zarar verdiğini düşünüyor.