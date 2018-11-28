Basketbolda Euroleague Kadınlar B Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda saat 19.00'da grupta lider durumda bulunan Kursk ile karşı karşıya gelecek. EuroCup Kadınlar B Grubu'nda ise G.Saray saat 19.00'da deplasmanda Niki Lefka ile oynayacak. D Grubu'nda ise 16.00'da Ormanspor- Mersin BŞB. ile karşılaşacak.
12 DEV ADAM İÇİN ZORLU KARŞILAŞMALAR BAŞLIYOR
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nı garantilemek için oldukça önem taşıyan ilk maçta Ankara'da yarın İspanya'yı ağırlayacak olan milliler, 2 Aralık'ta ise bu kez Karadağ'a konuk olacak.
JAMES HARDEN'DEN 54 SAYILIK PERFOMANS
NBA Ligi'nde oynanan maçta Washington Wizards, çekişmeli bir oyundan sonra sahasında Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle Houston Rockets'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
12 DEV ADAM İÇİN ZORLU KARŞILAŞMALAR BAŞLIYOR
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nı garantilemek için oldukça önem taşıyan ilk maçta Ankara'da yarın İspanya'yı ağırlayacak olan milliler, 2 Aralık'ta ise bu kez Karadağ'a konuk olacak.
JAMES HARDEN'DEN 54 SAYILIK PERFOMANS
NBA Ligi'nde oynanan maçta Washington Wizards, çekişmeli bir oyundan sonra sahasında Houston Rockets'ı 135-131 mağlup etti. James Harden'ın 54 sayı, 8 ribaunt, 13 asistle Houston Rockets'ı sırtladığı maçı uzatmalarda Washington Wizards kazandı. Ev sahibi ekipte, John Wall, 36 sayı, 11 asist, Bradley Beal 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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