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Orıgı & Solanke iddiası

medyası, G.Saray’ın ’un iki yıldız golcüsü ve ile yakından ilgilendiğini yazdı... Habere göre pazarlıklar sürüyor.

Orıgı & Solanke iddiası
ADA'dan ile ilgili flaş iddialar... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak FFP gereği de büyük sıkıntılar çeken Galatasaray'ın 'un iki yıldız golcüsü ile ilgilendiği öne sürüldü. Cimbom'un Liverpool'lu ve ile flört ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 23 yaşındaki Belçikalı santrfor Divock Origi'nin ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Origi bu sezon Liverpool'da fazla forma şansı bulamadı. 21 yaşındaki Dominic Solanke'nin sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor. Genç golcü bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Liverpool iki oyuncuyu devre arasında kiralamak istiyor.

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