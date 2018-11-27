ADA'dan Galatasaray ile ilgili flaş iddialar... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak FFP gereği de büyük sıkıntılar çeken Galatasaray'ın Liverpool'un iki yıldız golcüsü ile ilgilendiği öne sürüldü. Cimbom'un Liverpool'lu Divock Origi ve Dominic Solanke ile flört ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 23 yaşındaki Belçikalı santrfor Divock Origi'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Origi bu sezon Liverpool'da fazla forma şansı bulamadı. 21 yaşındaki Dominic Solanke'nin sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor. Genç golcü bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Liverpool iki oyuncuyu devre arasında kiralamak istiyor.
- Spor
- 27.11.2018
- Gazete
Orıgı & Solanke iddiası
İngiliz medyası, G.Saray’ın Liverpool’un iki yıldız golcüsü Divock Origi ve Dominic Solanke ile yakından ilgilendiğini yazdı... Habere göre pazarlıklar sürüyor.
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