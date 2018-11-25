Trabzon tek yürek

Trabzonspor bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Fenerbahçe'yi son 18 maçta mağlup edemeyen Karadeniz Fırtınası, 3 puanı alarak Süper Lig'deki galibiyet hasretini sonlandırma peşinde.



DERBİ KAPALI GİŞE

Tamamen dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmada Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Kucka ve Hosseini de sakat...



ANINDA ÖDEME

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusuyla hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Karaman, topun sürekli kendilerinde kalması gerektiğine de vurgu yaptı. Öte yandan Bordo-Mavili Yönetim, Fenerbahçe maçı öncesinde futbolculara 20 milyonluk ödeme yaptı. Normal primi iki katına çıkartan yönetim, maçın kazanılması durumunda futbolculara anında ödeme yapacak.





ERKEN GOL BULMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonsporlu Sosa, "Erken gol bulursak, rakibimizin direncini kırarız" dedi.

F.Bahçe maçına ilk kez kaptan olarak çıkacak olan Jose Sosa, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tangocu, "Derbide erken gol bulursak rakibimizin direncini kırarız ve işler kolaylaşır" dedi.