Valbuena’ya özgürlük!

Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanı için geri sayıma geçerken, teknik direktör Erwin Koeman da derbi maçın ilk 11'ini ve oyun planını belirlemiş durumda. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında Harun Tekin-Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali-Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena- Frey, Slimani 11'i ile sahaya sürmeyi kararlaşıtırdı.
KOEMAN ONA GÜVENİYOR
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena ise orta sahanın solunda görev yapmasına karşın Trabzonspor maçında serbest adam rolünde olacak. Fransız futbolcu gerek gördüğünde ortaya ve sağa da geçecek. Takım savunmaya çekildiğinde Defansın soluna ise çoğunlukla Michael Frey yardıma gelerek destek verecek. Erwin Koeman, zorlu maçta Valbuena'nın bireysel yeteneğinden faydalanarak takımının sahadan 3 puanla ayrılması için çalışacak.
KOEMAN ONA GÜVENİYOR
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena ise orta sahanın solunda görev yapmasına karşın Trabzonspor maçında serbest adam rolünde olacak. Fransız futbolcu gerek gördüğünde ortaya ve sağa da geçecek. Takım savunmaya çekildiğinde Defansın soluna ise çoğunlukla Michael Frey yardıma gelerek destek verecek. Erwin Koeman, zorlu maçta Valbuena'nın bireysel yeteneğinden faydalanarak takımının sahadan 3 puanla ayrılması için çalışacak.
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