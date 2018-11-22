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gözünü Skrtel’e dikti

İskoç gazeteleri, ’ın yeni sezon için Slovak stoperi düşündüğünü yazdı.

Rangers gözünü Skrtel’e dikti
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor... İskoç basını, 'ın yeni sezon planlarında Slovak yıldızın önemli bir yeri olduğunu yazdı. RangersSkrtel'in Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan Steven Gerrard çalıştırıyor.

İLK TEMAS DEVRE ARASINDA
İskoç kulübünün devre arasında tecrübeli stoperle ilk teması gerçekleştireceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise yeni sözleşme teklifi için sezonun bitmesini bekleyecek.

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