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  • 22.11.2018 15:27
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 15:36

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü istifa etti

Uzun yıllardır Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın başında bulunan ve birçok başarıda imzası olan aylardır para alamadığını açıklayarak istifa ettiğini duyurdu.

'ın en başarılı branşlarından biri olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yıllardır başında bulunan hocası istifa ettiğini açıkladı.

Sedat İncesu aldığı kararla ilgili şunları söyledi:
"Bu kadar dayanabildim. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan eve yürüyerek gidiyorum. Beni çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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