Galatasaray'ın en başarılı branşlarından biri olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yıllardır başında bulunan hocası Sedat İncesu istifa ettiğini açıkladı.
Sedat İncesu aldığı kararla ilgili şunları söyledi:
"Bu kadar dayanabildim. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan eve yürüyerek gidiyorum. Beni çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum."
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