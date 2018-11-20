Van der ‘paramı ver’

Toronto'da forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Van Der Wiel, Ümit A. ve Sinan S. tarafından dolandırıldı. Suç duyurusunda bulunan Wiel, avukat Kemal L. ve İsmail B.A. ile anlaştı. Vekalet ücreti olarak da 25 bin dolar ödeme yaptı. Ancak avukatlar şikayet dosyasıyla ilgili hiçbir işlem yapmadı. Wiel, 25 bin doların iadesi için 2 avukata dava açtı. Hollandalı futbolcu daha önce de 2 avukata 15 bin liralık tazminat davası açmıştı.



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