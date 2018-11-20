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  • 20.11.2018 14:16
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 14:29

'da derbi öncesi Kucka depremi

'da maçı öncesi gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Ülkesinin milli takımına katılan , Çek Cumhuriyeti maçında sakatlandı. Yıldız oyuncunun 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

F.Bahçe derbisi öncesi Trabzonsporda deprem

derbisi öncesi gelen sakatlık haberi 'da tüm planları alt üst etti. Bordo Mavili takımın yaşanan bu gelişme sonrası derbiye farklı bir oyun formatı ile çıkabileceği iddia edildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz 'nın ülkesi Slovakya'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir.

Hafta sonu Trabzon'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

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