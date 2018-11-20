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Kupa bizim olacak

Kupa bizim olacak
G.Saray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, cuma günü karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Zor bir maç olacak ama taraftarımızın önünde kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

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Tecrübeyi oyuncu, "Bu sezon sakatlık anlamında büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak Galatasaray'da olmaz. Bu sezon da şampiyonluk kupası bizim olacak" diye konuştu.

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