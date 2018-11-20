Kupa bizim olacak

G.Saray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, cuma günü karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Zor bir maç olacak ama taraftarımızın önünde kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
BAHANE OLMAZ
Tecrübeyi oyuncu, "Bu sezon sakatlık anlamında büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak Galatasaray'da bahane olmaz. Bu sezon da şampiyonluk kupası bizim olacak" diye konuştu.
BAHANE OLMAZ
Tecrübeyi oyuncu, "Bu sezon sakatlık anlamında büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak Galatasaray'da bahane olmaz. Bu sezon da şampiyonluk kupası bizim olacak" diye konuştu.
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