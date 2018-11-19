Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 19.11.2018 18:20

yeni ünü açıkladı! Sİvasspor'un yeni teknik direktörü kim oldu?

Demir Grup , 'dan boşalan lük görevine, geçici olarak takımın başında bulunan 'in getirildiğini açıkladı.

Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

Sivasspor'un açıklaması şu şekilde:

Yönetim kurulumuz 'dan boşalan lük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan ile devam etme kararı aldı.

Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.

Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Sİvasspor'un yeni teknik direktörü kim oldu?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar