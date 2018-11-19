Sivasspor'un açıklaması şu şekilde:
Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivassporumuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
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