G.SARAY bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor... Öyle ki neredeyse her hafta biri sakatlanıyor... Sarı-Kırmızılılar'da üst üste yaşanan adale sakatlıkları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Otoriteler, bu duruma değişik yorumlarda bulundular.
YÜKLEME ÇOK ÖNEMLİ
Otoritelere göre futbolculara sezon başında iyi yükleme yapılmazsa adale sakatlığı yaşanabiliyor. Bir başka seçenek ise oyuncuların kendilerine yeteri kadar iyi bakmaması.
Belhanda ilk yarıyı kapattı
G.Saray'da sezon başından beri Serdar, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Selçuk İnan , Eren ve son olarak Belhanda olmak üzere 9 isim adale sakatlığı yaşadı. Belhanda da ilk yarıyı kapattı.
TERİM YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Fatih Terim'in Florya'da sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduğu ve bu sakatlıkların önüne geçmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Galatasaray taraftarı da sakatlıklardan dolayı mutsuz.
YÜKLEME ÇOK ÖNEMLİ
Otoritelere göre futbolculara sezon başında iyi yükleme yapılmazsa adale sakatlığı yaşanabiliyor. Bir başka seçenek ise oyuncuların kendilerine yeteri kadar iyi bakmaması.
Belhanda ilk yarıyı kapattı
G.Saray'da sezon başından beri Serdar, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Selçuk İnan , Eren ve son olarak Belhanda olmak üzere 9 isim adale sakatlığı yaşadı. Belhanda da ilk yarıyı kapattı.
TERİM YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Fatih Terim'in Florya'da sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduğu ve bu sakatlıkların önüne geçmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Galatasaray taraftarı da sakatlıklardan dolayı mutsuz.
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