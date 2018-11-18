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Lucescu’dan masallar!

Sürekli futbolcuların kendi takımlarında süre alamamasından şikayet eden Rumen hoca, “Kulüplerinde oynamayan oyuncular maça tutunamadı. Oynasalar bu hatalar olmazdı” dedi. Şimşekleri üstüne çekti.

Lucescu’dan masallar!
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç'e 1-0 yenilip Uluslar Ligi'nde C klasmanına düştüğümüz maç sonrası tepki çeken açıklamalar yaptı. Bundan önceki yenilgilerden sonra sürekli "Oyuncularımız kendi takımlarında oynamıyor" diyen Rumen hocanın dün akşamki bahanesi de aynıydı.

CENK VE ÇAĞLAR OYNAMALI
Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü'nün kulüplerinde oynamadığını belirten Luce, "2. yarıda gördük ki, kendi kulüplerinde oynamayan oyuncular tutunamadı. Kulüplerinde oynasalar bu hatalar olmazdı" dedi.

İLK YARIDA İYİ MÜCADELE ETTİK
İsveç karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını da söyleyen Lucescu, "3 tane gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var. Ancak sonuca gidemedik. İkinci yarıda oyundan düştük" diye konuştu.

İYİ BİR YERE VARACAĞIZ...
Gelecek için Milli Takım'dan umutlu olduğunu sözlerine ekleyen Rumen hoca "Genç oyunculardan bir ekip kurmaya devam ediyoruz. İyi bir yere varacağız." ifadelerini kullandı.



KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
'da oynanan Türkiye- karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı Başkanı ile izledi.

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