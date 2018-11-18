Belhanda korkusu

Galatasaray'da kabus devam ediyor... Bir başka sakatlık haberi de Younes Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu, Kamerun ile oynadıkları milli maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Sakatlıklarla boğuşan Cimbom'da taraftarlar bu haberle yıkıldı. Tecrübeli oyuncunun bugün MR'ı çekilecek.
Öte yandan Sinan Gümüş'ün dün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Genç oyuncu, Atiker Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan Sinan Gümüş'ün dün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Genç oyuncu, Atiker Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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