Türkiye - İsveç maçı hangi kanalda? Ay-Yıldızlı ekibimizin İsveç karşısında oynayacağı karşılaşma için geri sayım başlarken, karşılaşmanın detayları da belli olmaya başladı. En son 10 Eylül'de İsveç ile karşılaşan Türkiye, 2-0 geri düştüğü karşılaşmadan Hakan Çalhanoğlu (1) ve Emre Akbaba'nın (2) golleriyle maçı 3-2 kazandı. İsveç, Türkiye'ye karşı son galibiyetini 17 yıl önce aldı. Peki, Türkiye İsveç maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye - İsveç maçı ile ilgili tüm detaylar...

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İsveç maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Konya'da oynanacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.