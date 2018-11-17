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  • 17.11.2018 10:07
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 10:24

? maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye İsveç muhtemel 11'ler

maçı için geri sayım başladı. UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Millilerimiz İsveç'i Konya'da ağırlayacak. En son oynadıkları maçta büyük geri dönüş yakalayan Türkiye 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip gelmeyi bildi. Ligin son maçında İsveç'i ağırlayacak Ay-Yıldızlılar galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - İsveç maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? muhtemel 11'ler kimler? İşte Türkiye - İsveç maçı ile ilgili merak edilenler...

Türkiye - İsveç maçı hangi kanalda? Ay-Yıldızlı ekibimizin İsveç karşısında oynayacağı karşılaşma için geri sayım başlarken, karşılaşmanın detayları da belli olmaya başladı. En son 10 Eylül'de İsveç ile karşılaşan Türkiye, 2-0 geri düştüğü karşılaşmadan Hakan Çalhanoğlu (1) ve Emre Akbaba'nın (2) golleriyle maçı 3-2 kazandı. İsveç, Türkiye'ye karşı son galibiyetini 17 yıl önce aldı. Peki, Türkiye İsveç maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye - İsveç maçı ile ilgili tüm detaylar...

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İsveç maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Konya'da oynanacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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