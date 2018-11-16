Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, yarın 20.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İsveç ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Mirce Lucescu'nun açıklamalarında satır başları:

"Sonuç almamız lazım ve bu alacağınız sonuçlar sizi yukarıya taşır. Bazı oyuncularımız müsait değildi. Elimizde olan kadro maçın öneminin farkındalar... Bu genç ekibin ileriye gitmesi için taraftara ihtiyacımız var..."





"Stockholm'deki gibi seyirci desteği bekliyoruz çünkü bu genç ekibin buna ihtiyacı var. 1 senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz ve hepsi bu süreçte seviye atladı, takımlarında 11 oynuyorlar. Bizden önceki ekip orta yaşlıydı biz gençlerle çalışıyoruz."

"Bir senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi bir seviyeye geldi, kendi takımlarında 11 çıkmaya başladı. Cengiz gibi, Okay gibi, Çağlar gibi oyuncular bir çalışmayla bir yere çıktı. Bundan önceki ekip bir yere getirdi ama orta yaş durumu vardı."





"Emre Akbaba bizim için önemli bir oyuncuydu. Burada olmaması üzücü. Yine Mehmet Topal da maça hazır olamayacak. Enes'in sıkıntıları var Burak Yılmaz'ı alacaktım ama son olaylardan sonra mümkün olmadı. Yine de çok iyi bir ekibimiz var."

"Mert Günok'u ilk başta almak istedim. Lakin 28-29 yaşında başladı kariyerine iyi bir takımda. Doğal olarak birkaç hata yaptığı için onu uygun görmedik. Sinan şu anda Belçika'nın en iyisi. Serkan takımının yıllardır banko oyuncusu. 3. kalecimiz de Bursa'da."