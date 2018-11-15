Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Islam Slimani şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı... Cezayirli yıldız tahmin edilenin aksine gol makinesi değil, gol kaçırma makinesi oldu...
SADECE 2 GOLÜ VAR
Slimani son 1.5 yılda Leicester City, Newcastle United ve Fenerbahçe formalarıyla ligde 29 maça çıktı. Tecrübeli forvet bu maçlarda 1155 dakika sahada kalırken sadece 2 gol atabildi.
BEKLENTİ DAHA BÜYÜK
Slimani bu sezon Fenerbahçe'de 9 lig maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 24 şut gönderen Cezayirli forvet 1 gol bulabildi. Slimani'ye 4.5 milyon Euro ödenmesi de tabloyu daha kötü hale getiriyor.
PATLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.
BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ 9
GOL 1
ASİST 0
ŞUT ORT. 2.6
İSA. ŞUT 1.1
BAŞ. PAS 23
PAS YÜZ. 78
TOP KAZ. 0.6
SLIMANI'NIN LİG PERFORMANSI
SEZON MAÇ GOL
2016-17 23 7
2017-18 16 1
2018-19 9 1
SADECE 2 GOLÜ VAR
Slimani son 1.5 yılda Leicester City, Newcastle United ve Fenerbahçe formalarıyla ligde 29 maça çıktı. Tecrübeli forvet bu maçlarda 1155 dakika sahada kalırken sadece 2 gol atabildi.
BEKLENTİ DAHA BÜYÜK
Slimani bu sezon Fenerbahçe'de 9 lig maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 24 şut gönderen Cezayirli forvet 1 gol bulabildi. Slimani'ye 4.5 milyon Euro ödenmesi de tabloyu daha kötü hale getiriyor.
PATLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.
BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ 9
GOL 1
ASİST 0
ŞUT ORT. 2.6
İSA. ŞUT 1.1
BAŞ. PAS 23
PAS YÜZ. 78
TOP KAZ. 0.6
SLIMANI'NIN LİG PERFORMANSI
SEZON MAÇ GOL
2016-17 23 7
2017-18 16 1
2018-19 9 1
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