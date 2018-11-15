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, ’i gözüne kestirdi

Golcü cu, “’i yenip B Ligi’ndeki yerimizi korumalıyız” dedi.

Tek hedef galibiyet
A 'ın yıldızı , İsveç maçını kazanmalarının şart olduğunu söyledi. Golcü oyuncu, " Gruptaki son maçımız ve bizim için çok önemli. Gönül isterdi ki şu gruptan birinci çıkıp, kolay yoldan Avrupa Şampiyonası'na gidelim ama yapamadık. Bu ligde kalmak da önemli. O yüzden maçından 3 puan alıp, bu ligde kalmak istiyoruz. İsveç'i ilk maçta yendik, yine yenebiliriz. " dedi. HAKEM 'DAN
BU arada A Milli Futbol Takımı'nın ile 20 Kasım Salı günü Antalya'da yapacağı hazırlık maçını, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.

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