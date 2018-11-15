A Milli Takımımız'ın yıldızı Cenk Tosun, İsveç maçını kazanmalarının şart olduğunu söyledi. Golcü oyuncu, " Gruptaki son maçımız ve bizim için çok önemli. Gönül isterdi ki şu gruptan birinci çıkıp, kolay yoldan Avrupa Şampiyonası'na gidelim ama yapamadık. Bu ligde kalmak da önemli. O yüzden İsveç maçından 3 puan alıp, bu ligde kalmak istiyoruz. İsveç'i ilk maçta yendik, yine yenebiliriz. " dedi. HAKEM KOSOVA'DAN
BU arada A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü Antalya'da yapacağı hazırlık maçını, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.
BU arada A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü Antalya'da yapacağı hazırlık maçını, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.
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