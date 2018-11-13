UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye, İsveç ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını Rusya'ya 2 maçta yenilerek kaybeden Milliler, bu maçtan mutlak galibiyet alarak gruptan 2. çıkmak istiyor. Deplasman da mükemmel bir geri dönüşle 3 puanı alan Türkiye, İsveç karşısında bir galibiyet daha elde ederek moralleri düzeltmek istiyor. İşte millilerimizin İsveç'i ağırlayacağı karşılaşma ile ilgili tüm detaylar…

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın kupadaki 4. mücadelesi 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İŞTE TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.

MEHMET TOPAL TEKRAR MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mehmet Topal, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, 20 Kasım'da ise özel maçta Ukrayna ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosuna Mehmet Topal'ın da alındığı belirtildi.