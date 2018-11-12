İstanbul, çok renkli geçen bir günü geride bıraktı. Mega kentte dün kıtalararası koşulan tek yarış olan 40. İstanbul Maratonu vardı. Bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlenen maraton nedeniyle bazı yollar kapatıldı. Organizasyonun sorunsuz geçmesi için güvenlik tedbirleri arttırıldı. İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K ve Halk Koşusu olmak üzere 5 kategoride yapıldı.









15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan tekerlekli sandalye yarışı, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre ve 10 kilometrelik yarışlarına yaklaşık 30 bin sporcu katıldı.





Altunizade Köprüsü'nden başlayan halk koşusunda ise yaklaşık 100 bin sporsever yer aldı. Maratonda en renkli görüntüler yine halk koşusunda ortaya çıktı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaş maratondaydı. Bazıları köprünün ortasında piknik yaptı, bazıları da doğum gününü kutladı. 05.00 itibarıyla kapatılan yollar ise maratonun bitmesiyle tekrar açıldı.







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Mustafa KAYA