Filedeki derbide Kartal Cimbom’u 3-2 devirdi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 3. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. Maçın setleri 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15 bitti. Diğer sonuçlar: Aydın BŞB-Karayolları: 3-0, Halkbank- THY: 0-3, Fenerbahçe-VakıfBank: 2-3, Nilüfer Bld.-Çanakkale Bld.: 3-0.
VODAFONE İSTANBUL MARATONU KOŞULUYOR
İstanbul BŞB. iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 40. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton, 15 kilometre ve 10 kilometre çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek.
İKİ KEZ GERİYE DÜŞEN DORTMUND, BAYERN'İ YIKTI
Almanya 1. Ligi'nin 11. haftasında B.Dortmund iki kez geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Bayern Münih'i 3-2 yendi. Dortmund'un gollerini Reus (2) ve Alcacer kaydetti. Bayern'in sayılarını ise Lewandowski attı.
FENERBAHÇE 35 SAYI FARKLA KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe evinde İstanbul Üniversitesi'ni 81-46 yendi. Sonuçlar: Çukurova Basketbol- Kırçiçeği Bodrum Basket: 105-54, Kayseri Basketbol-Adana Basketbol: 95-87.
VODAFONE İSTANBUL MARATONU KOŞULUYOR
İstanbul BŞB. iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 40. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton, 15 kilometre ve 10 kilometre çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek.
İKİ KEZ GERİYE DÜŞEN DORTMUND, BAYERN'İ YIKTI
Almanya 1. Ligi'nin 11. haftasında B.Dortmund iki kez geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Bayern Münih'i 3-2 yendi. Dortmund'un gollerini Reus (2) ve Alcacer kaydetti. Bayern'in sayılarını ise Lewandowski attı.
FENERBAHÇE 35 SAYI FARKLA KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe evinde İstanbul Üniversitesi'ni 81-46 yendi. Sonuçlar: Çukurova Basketbol- Kırçiçeği Bodrum Basket: 105-54, Kayseri Basketbol-Adana Basketbol: 95-87.
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