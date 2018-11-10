Trabzonspor, Süper Lig'in 12. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-Mavililer'de 23. dakikada Pereira'nın ortasında Rodallega ceza sahası içinden topu auta yolladı. 36'da Trabzon savunmasının hatasında Giulherme, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0. Golden 2 dakika sonra bu kez Giulherme'nin asistinde Aleksic skoru 2-0'a taşıdı.
ALEKSİC FARKI ÜÇE ÇIKARDI
48'de bir kez daha sahneye çıkan Aleksic, frikikten attığı mükemmel golle Yeni Malatyaspor adına skoru 3-0'a getirdi. 51'de Giulherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Boutaib topu kafayla ağlara göndererek skoru 4-0'a taşıdı ve ev sahibi ekibi iyice rahatlattı.
SON SÖZÜ GİULHERME SÖYLEDİ
Maçın yıldızı Giulherme, 64. dakikada Aleksic'le yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içine girdi ve harika bir dokunuşla kaleci Onur'u bir kez daha mağlup etti: 5-0. Maçın kalan kısmında her iki takım da pozisyonlara girse de karşılaşma 5-0 Malatya lehine sona erdi.
MALATYA TARİH YAZDI
Trabzonspor'u sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir karşılaşmada rakip filelere 5 gol göndermiş oldu. Ligde üst üste oynadığı Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarından zaferle ayrılan Malatya, böylelikle puanını da 21'ye yükseltti ve maç fazlası ile Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
ALEKSİC FARKI ÜÇE ÇIKARDI
48'de bir kez daha sahneye çıkan Aleksic, frikikten attığı mükemmel golle Yeni Malatyaspor adına skoru 3-0'a getirdi. 51'de Giulherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Boutaib topu kafayla ağlara göndererek skoru 4-0'a taşıdı ve ev sahibi ekibi iyice rahatlattı.
SON SÖZÜ GİULHERME SÖYLEDİ
Maçın yıldızı Giulherme, 64. dakikada Aleksic'le yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içine girdi ve harika bir dokunuşla kaleci Onur'u bir kez daha mağlup etti: 5-0. Maçın kalan kısmında her iki takım da pozisyonlara girse de karşılaşma 5-0 Malatya lehine sona erdi.
MALATYA TARİH YAZDI
Trabzonspor'u sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir karşılaşmada rakip filelere 5 gol göndermiş oldu. Ligde üst üste oynadığı Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarından zaferle ayrılan Malatya, böylelikle puanını da 21'ye yükseltti ve maç fazlası ile Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
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