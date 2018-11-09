  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:42
  • Gazete

tribünden izledi

Soldado tribünden izledi
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi D Grubu maçını İspanyol golcü Roberto Soldado, UEFA listesinde yer almadığı için mücadeleyi tribündeki locadan izledi. İspanyol futbolcu karşılaşmadan önce soyunma odasına inerek takım arkadaşlarına Anderlecht maçı için başarılar diledi.
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