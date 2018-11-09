Soldado tribünden izledi

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçını İspanyol golcü Roberto Soldado, UEFA listesinde yer almadığı için mücadeleyi tribündeki locadan izledi. İspanyol futbolcu karşılaşmadan önce soyunma odasına inerek takım arkadaşlarına Anderlecht maçı için başarılar diledi.
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