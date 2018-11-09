Şenol Güneş sahaya sürpriz 11 çıkardı

Beşiktaş'ta Genk önünde sürpriz isimler ilk 11'de yer aldı. Güneş, Karius'a kesik attı. Karius'un yerine 13 maç sonra Tolga Zengin'i kaleye koyan Şenol Güneş sağ bekte ise Necip Uysal'a şans tanıdı. yaptı. Dorukhan ile Medel ise orta ikiliyi oluşturdu. Dorukhan Toköz ise ilk defa ilk 11'de forma giydi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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