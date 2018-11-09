  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:43
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sahaya sürpriz 11 çıkardı

’un yerine Tolga oynarken Dorukhan ilk 11’de yer aldı. Forvette orta saha oyuncusu Babel oynadı

Şenol Güneş sahaya sürpriz 11 çıkardı
Beşiktaş'ta Genk önünde sürpriz isimler ilk 11'de yer aldı. Güneş, Karius'a kesik attı. Karius'un yerine 13 maç sonra Tolga Zengin'i kaleye koyan sağ bekte ise 'a şans tanıdı. yaptı. Dorukhan ile Medel ise orta ikiliyi oluşturdu. Dorukhan Toköz ise ilk defa ilk 11'de forma giydi.
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