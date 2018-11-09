  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:53
  • Gazete

: Futbolcularıma teşekkür ederim

hak etmiştik ancak olmadı. Yine de çok iyi mücadele ettik. Futbolcularıma teşekkür ediyorum.”

Güneş: Futbolcularıma teşekkür ederim
Beşiktaş Şenol Güneş, Genk önünde sergilenen mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Tecrübeli hoca, " hak etmiştik ama olmadı. Topları biraz daha iyi kullanabilirdik. Son 10 dakika oyundan düştük" diye konuştu. Şanssız bir gol yediklerini ifade eden Güneş, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hücumda yüzdemiz daha iyi olmalı. Artık son 2 maça bakacağız" dedi.

İSVEÇ'TE BERABERLİK VAR
'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada ekibi Malmö kendi evinde konuk ettiği Norveç ekibi Sarpsborg'la 1-1 berabere kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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