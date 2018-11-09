Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk önünde sergilenen mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmayı hak etmiştik ama olmadı. Topları biraz daha iyi kullanabilirdik. Son 10 dakika oyundan düştük" diye konuştu. Şanssız bir gol yediklerini ifade eden Güneş, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hücumda yüzdemiz daha iyi olmalı. Artık son 2 maça bakacağız" dedi.
İSVEÇ'TE BERABERLİK VAR
Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada İsveç ekibi Malmö kendi evinde konuk ettiği Norveç ekibi Sarpsborg'la 1-1 berabere kaldı.
İSVEÇ'TE BERABERLİK VAR
Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada İsveç ekibi Malmö kendi evinde konuk ettiği Norveç ekibi Sarpsborg'la 1-1 berabere kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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