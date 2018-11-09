PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ibretlik cezalar

Geçen hafta oynanan olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle ilgili fatura kesildi... TFF'nin salı günkü sevklerinin ardından dün saban saatlerinde toplanan PFDK, yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından ibretlik cezalar kesti. PDFK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tam 7 maç ceza verdi.
HAKARET VE AÇIKLAMALARDAN
Terim'e bu ceza Fırat Aydınus'a yönelik hakareti ve maç sonundaki açıklamaları için kesildi. Çıkan kavganın başrol oyuncularından biri olan Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da tam 8 maç ceza aldı.
CENGİZ&ALBAYRAK'A CEZA YOK
Ayrıca saldırıdan dolayı yine Sarı-Kırmızılı takımdan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye 5, Garry Rodrigues ise 3 maç ceza verildi. Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Mariano'ya ise ceza çıkmadı.
FENERBAHÇE'YE DE AĞIR FATURA
Fenerbahçe cephesine de derbinin faturası çok ağır oldu... Younes Belhanda'ya tokat atan Jailson 8 maç cezaya çarptırıldı. Yine Belhanda ile kavga eden Roberto Soldado ise 6 maç forma giyemeyecek.
212 BİN 200 LİRA PARA CEZASI
PFDK ayrıca Galatasaray ve ceza alan isimlere toplam 212 bin 200 lira para cezası da kesti. Sarı-Kırmızılılar'a ayrıca tribün bloke cezası da geldi. Fenerbahçe'ye ise 48 bin 400 liralık para cezası kesildi.
TAHKİM'E İTİRAZ EDECEKLER
Disiplin Kurulu'nun aldığı tarihi cezalarından ardından şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kısa süre içinde itiraz dosyalarını hazırlayarak TFF'ye gönderecek. Önümüzdeki salı günü karar açıklanacak.
HAKARET VE AÇIKLAMALARDAN
Terim'e bu ceza Fırat Aydınus'a yönelik hakareti ve maç sonundaki açıklamaları için kesildi. Çıkan kavganın başrol oyuncularından biri olan Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da tam 8 maç ceza aldı.
CENGİZ&ALBAYRAK'A CEZA YOK
Ayrıca saldırıdan dolayı yine Sarı-Kırmızılı takımdan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye 5, Garry Rodrigues ise 3 maç ceza verildi. Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Mariano'ya ise ceza çıkmadı.
FENERBAHÇE'YE DE AĞIR FATURA
Fenerbahçe cephesine de derbinin faturası çok ağır oldu... Younes Belhanda'ya tokat atan Jailson 8 maç cezaya çarptırıldı. Yine Belhanda ile kavga eden Roberto Soldado ise 6 maç forma giyemeyecek.
212 BİN 200 LİRA PARA CEZASI
PFDK ayrıca Galatasaray ve ceza alan isimlere toplam 212 bin 200 lira para cezası da kesti. Sarı-Kırmızılılar'a ayrıca tribün bloke cezası da geldi. Fenerbahçe'ye ise 48 bin 400 liralık para cezası kesildi.
TAHKİM'E İTİRAZ EDECEKLER
Disiplin Kurulu'nun aldığı tarihi cezalarından ardından şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kısa süre içinde itiraz dosyalarını hazırlayarak TFF'ye gönderecek. Önümüzdeki salı günü karar açıklanacak.
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