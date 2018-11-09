PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ibretlik cezalar

ALBAYRAK'A

hafta oynanan olaylıderbisiyle ilgili fatura kesildi...'nin salı günkü sevklerinin ardından dün saban saatlerinde toplanan, yaklaşıksüren toplantının ardından ibretlik cezalar kesti.Teknik Direktörü'e tamceza verdi.'e bu ceza'a yönelik hakareti ve maç sonundaki açıklamaları için kesildi. Çıkan kavganın başrol oyuncularından biri olanAntrenörüda tamceza aldı.saldırıdan dolayı yine Sarı-Kırmızılı takımdan6,5,ise 3 maç ceza verildi.ve'ya ise ceza çıkmadı.cephesine de derbininfaturası çok ağır oldu...'yatokat atancezaya çarptırıldı.Yineilekavga edeniseforma giyemeyecek.ayrıcave ceza alanisimlere toplampara cezasıda kesti. Sarı-Kırmızılılar'aayrıca tribünbloke cezası da geldi.'ye iseparacezası kesildi.'nun aldığı tarihi cezalarından ardından şimdi gözler'na çevrildi.kısa süre içinde itiraz dosyalarını hazırlayarak'ye gönderecek.karar açıklanacak.